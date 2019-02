Frustreret Aaja: Minister og Naalakkersuisut sylter sager

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 18. februar 2019 - 12:53

I et åbent brev fra IA-folketingsmedlemmet til transportministeren og Naalakkersuisut anklager hun dem for at lægge adskillige sager inden for transportområdet i syltekrukken.

- Det er uhensigtsmæssigt med så mange hængepartier på transportområdet. I alt for lang tid har en halvhjertet indsats og en syltekrukke af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Naalakkersuisut og regeringen, kun resulteret i langsommelige og ufyldestgørende tiltag. Det har en lang række negative konsekvenser for samfundet, lyder kritikken fra Aaja Chemnitz Larsen.

Syltekrukken

IA-politikeren peger på følgende sager:

Syn af køretøjer i Grønland – De grønlandske biler er ikke blevet kontrolleret for uhensigtsmæssige miljøforhold, og væsentlig færdselssikkerhed i 20 år. Transportministeriet har siden 2005 ført forhandlinger med Naalakkersuisut med det formål at indføre periodiske syn af grønlandske køretøjer – vi mangler stadig at se resultaterne heraf.

En opdatering af bekendtgørelsen om køretøjers dimensioner – Tilladelser til køretøjer, som går ud over standardmålene fra bekendtgørelsen 1979, beror sig på politiets vurdering og giver derfor manglende gennemsigtighed i lovgivningen.

En opdatering af færdselsloven, som medtager grønlandske forhold – Færdselsloven er løbende blevet opdateret, men færdselsloven mangler stadig væsentlig tilpasning til grønlandske forhold. Eksempelvis klassificeres ATV- og UTV’er som traktorer.

At sikre bedre muligheder for flyvning under mørketid – Trafikstyrelsen indførte en ny dispensation i 2017 som bevirkede begrænsninger af flyvning i mørketid på baggrund af VFR-reglerne. En sikring af tidssvarende træning- og udstyr skal indføres således, at man kan undgå trafikforringelser for passagerer i Nordgrønland.

Grænsehindringer for kørekortrettigheder udbedres – EU lovgivning bevirker, at bilister i dag stilles ringere ved at flytte indenfor Rigsfællesskabet. Dette udfordrer adskillige borgere på særligt arbejdsmarkedet.

Flest henvendelser

- Transportområdet er et af de områder jeg modtager flest henvendelser omkring. Regeringen

og Naalakkersuisut har sådan set også nikket når jeg har efterspurgt forbedringer, men derfra og til at der sker noget. Der er desværre langt. Det er dybt beklageligt for det rammer både borgere og erhvervslivet, oplyser Aaja Chemnitz Larsen, der understreger, at det er nødvendigt, at der bliver taget hånd om ”hængepartierne”, da det blandt andet handler om trafiksikkerheden og trygheden for den grønlandske befolkning.