Frugt og grønt leveret direkte til døren hitter

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 06. juli 2020 - 16:03

Bestil en kasse med frugt eller grønt over nettet. Vent til på lørdag. Få kassen leveret.

Konceptet, som allerede bruges i andre lande, hitter nu i Nuuk.

Okay.gl er leverandøren, der i samarbejde med Pisiffik A/S leverer grøntkasser og frugtkasser til abonnenter i Nuuk.

Første levering var lørdag. Og en kunde er tilfreds:

- Det har vi virkelig manglet. Vi har ingen bil og har småbørn, så det har været en kæmpe udfordring at handle ind, fortæller Isabella Christin Schluchtmann til Sermitsiaq.AG.

Hun har valgt at abonnere på både en grøntsagskasse og en frugtkasse. Selvom der var udfordringer ved første levering, hvor familien Schluchtmann fik en forkert kasse i første omgang, har hun ikke tænkt sig at stoppe med at modtage kasserne.

- Vi stopper aldrig igen. De er hurtige til at rette op på problemet, og de får stor ros herfra, siger hun.

Mere grønt i hverdagen

Konceptet er, at abonnenter får leveret frugt og grønt forsyninger, der netop er ankommet med skib, pakket ud og pakket ned til kunden. Dermed vil kunden få friske råvarer lige til døren, lyder det på firmaets hjemmeside.

Isabella Christin Schluchtmann

Manden bag konceptet er Jens Andersen, der også arbejder med udbringning af cafemad via Takanna.gl.

Han fortæller, at konceptet er modtaget rigtig godt:

- Okay.gl bragte i lørdags en masse frugt og grøntkasser ud til de allerførste kunder, som blev modtaget rigtig godt. Okay.gl er allerede i gang med at designe nye abonnenter, som skal gøre det lettere at modtage de varer, som man bruger allermest, til en rigtig fornuftig pris, lyder det fra ham.

Hos Isabella Christin Schluchtmann bugner køleskabet med frugt og grønt. Førhen endte familien på to voksne og to børn med at købe frosne varer. Nu er der udsigt til friske grøntsager og salater til aftensmad.

- Råvarerne er helt friske og indbydende. Og så bruger man mere grønt i maden, for de er lige ved hånden. Man kan også indarbejde mindre madspild ved at bruge de ting, som firmaet kommer med, siger hun.

- Vi vil klart anbefale vores bekendte til i det mindste at prøve konceptet, slutter Isabella Christin Schluchtmann.

Okay.gl arbejder nu på at designe pakker, som kan leveres med enten skib eller fly til andre byer end Nuuk, oplyser Jens Andersen.