Med frøkasser til møde i den frosne bank på Svalbard

* Frøbanken Svalbard Globale Frøhvelv (Global Seed Vault) åbnede i 2008 uden for Longyearbyen på den norske øgruppe Svalbard i Arktis.

* Frøbanken er placeret her, da øerne ligger i et koldt og isoleret område. Norge vurderes samtidig at være politisk og socialt stabilt.

* Sikkerhedslageret fungerer som backup for frøbanker over hele kloden. Det opbevarer godt en million frøprøver fra 5000 plantearter. De kommer fra 1700 genbanker verden over.

* Formålet er at bevare frøsorter fra at gå tabt for eftertiden som følge af naturkatastrofer, krige eller klimaforandringer.

* Temperaturen i frøbanken 130 meter inde i fjeldet holdes konstant på minus 18 grader.

* Frøbanken drives af den norske stat og NordGen (den nordiske frøbank) samt den internationale organisation Crop Trust.

* Syrien har, som hidtil eneste land, fået udleveret plantefrø i 2015. Det skyldtes, at den nationale genbank i Syrien blev bombet under borgerkrigen, så alt gik tabt.

* Den globale opvarmning slår dog også til på arktiske Svalbard, som de senere år har oplevet chokerende høje temperaturer.

* I 2017 smeltede varmen så meget is, at vand trængte ind i indgangen til den ellers sikrede Global Seed Vault.

* Norges regering har derfor opgraderet frøbanken for godt 190 millioner danske kroner, så den er rustet til fremtiden.

* Der er etableret en ny vandtæt adgangstunnel, og sikkerheden er generelt forøget.

* Inden år 2100 vil vinteren på øgruppen være gennemsnitlig 10 grader varmere, forudså klimaforskere i en rapport i november 2019.

* Dermed kan Svalbard ifølge nyhedsbureauet NTB måske snart ikke længere regnes som arktisk.

Kilder: Svalbard Globale Frøhvelv, NTB, NordGen.