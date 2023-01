Frivillige deler mad ud til 145 husstande

Kassaaluk Kristensen Fredag, 20. januar 2023 - 11:02

Torsdag eftermiddag og aften gik frivillige i Nuuk i gang med at indsamle kaffe, the, sukker, brød, pålæg, toiletpapir og andet fornødenheder til en husholdning for derefter at dele dem ud til familier, der trænger til hjælpen.

Gruppen oplyser fredag morgen, at 145 har modtaget en pose med mad torsdag aften. Familier med børn bliver prioriteret til at modtage hjælp. Ved arrangementet sidste år fik 107 familier hjælp.

Arnaq Grønvold:

Leiff Josefsen

- Jeg er vidende om, at der er mange, der har brug for den hjælp vi kan give. Jeg og min familie har doneret penge sammen, så jeg og mit barnebarn har købt ind og donerer nu. Jeg er meget glad for, at vi kan bidrage en lille smule til hjælpen, siger Arnaq Grønvold, der sammen med sit barnebarn Aya på fem år, donerer to poser mad til udbringningen.

Hjælp til, når I kan

John Thorsen, der er en af arrangørerne fortæller, at det er tredje gang, at gruppen bringer ud til familier, der trænger til hjælp i slutningen af januar. Han lagde mærke til, at der igen i år er flere, der donerer.

- Vi skal hjælpe til, når vi kan. Den eneste udfordring er, at vi nogle gange ikke ved, hvordan vi tager det første skridt. Så jeg er meget glad for, at vi igen lykkes med vores projekt i år, siger John Thorsen til Sermitsiaq.AG torsdag eftermiddag, hvor de frivillige er stimlet sammen.

Har selv oplevet det

En anden af de frivillige, Larsine Efraimsen, er selv mor, og har oplevet at have svært ved at få enderne til at mødes økonomisk.

Larsine Efraimsen:

Leiff Josefsen

- Jeg er selv mor, og det gør mig ondt at tænke på, at der kan være børn, der går sultne i seng. Jeg har selv oplevet stået i samme situation, men nu hvor jeg og mine børn ikke mangler noget, så bruger jeg min fridag på at være frivillig. Det er vigtigt, at vi giver igen, siger Larsine Efraimsen, der sammen med sin søn Nuka-Aqqaluk på syv år er frivillige torsdag eftermiddag.

Jonathan Isbosethsen og hans kone Stella Olsen har flere års erfaring som frivillige, og har blandt andet arrangeret gratis fodboldskole til børn:

Leiff Josefsen

- Jeg har igennem flere år arbejdet frivilligt i Qaqortoq. Jeg vil meget gerne hjælpe til, når jeg kan. Det betyder rigtig meget for mig, at jeg kan stå her i dag og være en hjælp for andre, siger Jonathan Isbosethsen.

- Det at være frivillig er blevet en stor del af mit liv. Vi har været frivillige i Qaqortoq, men er nu flyttet til Nuuk. Det er dejligt, at vi nu har mulighed for at hjælpe til her. Det er et virkelig godt tiltag, siger Stella Olsen.

Helene Josefsen:

Leiff Josefsen

- Jeg synes, det er interessant at prøve at være frivillig. Januar er en lang måned, og det vi skal bringe vil være en god hjælp for mange familier. Jeg er glad for, at jeg kan være med i dag.

Forsamlingshuset, Brugseni og Pisiffik/KK Engros har sammen med frivillige bidraget til donationerne som flere frivillige delte ud torsdag den 19. januar.

Angajo Lennert-Sandgreen som er en af initiativtagerne oplyser, at gruppen nu har en officiel Facebookside, hvor logoet er doneret af en frivillig.