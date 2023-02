Frivillig overrasket med pris: Hendes virke vækker stor respekt

Thomas Munk Veirum Mandag, 20. februar 2023 - 14:11

Årets 'Jonathan Prisen' går til Niviatsiaq Guldager, som med hendes engagement og entusiasme gør en forskel for sikker færden til søs og til lands.

Det oplyser bestyrelsesformanden for Jonathan Motzfeldts Fond, Karen Motzfeldt, i en pressemeddelelse.

Om 'Jonathan Prisen' Bestyrelsen for Jonathan Motzfeldts Fond har på bestyrelsesmødet den 26. februar 2015 indstiftet ”Jonathan Prisen”, og den uddeles fortrinsvis til unge mennesker, som har gjort en ganske ekstraordinær indsats, eller som har ganske exceptionelle evner eller talent. Prisen skal, med Jonathans egne ord ved indstiftelsen af Jonathan Motzfeldts Fond, tjene modtageren til opmuntring. Kilde: Jonathan Motzfeldts Fond

Overrækkelsen af prisen fandt sted søndag eftermiddag på inspektionsfartøjet Knud Rasmussen. Her blev Nivitsiaq Guldager overrasket af familie, venner, besætningsmedlemmer og andre frivillige fra Grønlandsvogterne samt Karen Motzfeldt, som stod klar med prisen.

Niviatsiaq Guldager er frivillig hos Kalaallit Nunaata Alapernaatsui (Grønlandsvogterne) under Arktisk Kommando, hvor hun blandt andet underviser i førstehjælp, og hun er blevet udvalgt til at modtage prisen af Jonathan Motzfeldt Fonden i samarbejde med Arktisk Kommando.

Øger chancerne for at redde liv

Karen Motzfeldt udtaler om prismodtageren, at det skaber respekt, at hun som ung kvinde uddanner sig som førstehjælpsinstruktør og hjælper Kalaallit Nunaata Alapernaatsui (Grønlandsvogterne) med at uddanne andre i organisationen:

- Niviatsiaq’s engagement er med til, at vi sammen kan hjælpe hinanden til at have bedre styr på sikkerheden. Og med viden om førstehjælp blandt vores frivillige har Kalaallit Nunaata Alapernaatsui (Grønlandsvogterne), hvis uheldet er ude, øget chancerne for at kunne redde liv.

- Det vækker stor respekt, at Niviatsiaq finder plads og overskud til det frivillige hverv ved siden af hendes travle hverdag med arbejde og forældreskabet. Frivillighed og engagement til gavn for det omgivende samfund. Det tjener til opmuntring, udtaler Karen Motzfeldt.

I forbindelse med prisuddelingen blev der afholdt kaffemik for kursister og familie i Qaqortoq, og Niviatsiaq Guldager fik et diplom og 50.000 kr.