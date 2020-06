Fritidsjægernes sammenslutning får ny bestyrelse

redaktionen Søndag, 14. juni 2020 - 14:15

Panigpak Daorana fra Nuuk skal være formand for sammenslutningen for fritidsjægere og fritidsfiskere, Aallaaniaq 98.

Det fremgår af pressemeddelelsen fra sammenslutningen.

Sammenslutningens formål er blandt andet at opnå, alle fangstdyr jagtes med omtanke uden at det går ud over bestanden, ligesom sammenslutningen vil arbejde for en god af natur-og miljøbevaring og at der ikke finder forurening sted.

Her er den nye bestyrelse:

Formand Panigpak Daorana - Nuuk

Næstformand Peter Olsen – Sisimiut

Kasserer Jakob Mølgård – Nuuk

Sekretær Johan Barlaj – Nuuk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og supleanter Berthel Brandt Qeqertarsuaq, Peter Davidsen Nuuk, Peter Kruse Uummannaq.

Til fangstrådet blev Peter Olsen udpeget som suppleant til formanden.