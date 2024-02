Fritidsfiskere: – Vi kræver bedre vilkår for fritidsfiskeriet

Arne Mølgaard Lørdag, 10. februar 2024 - 10:23

I starten af februar tildelte Naalakkersuisut fritidsfiskerne 1.500 ton torsk for 2024, og reglerne for fritidsfiskeri efter kystnær torsk er samtidig blevet strammet.

Selvom forøgelse af torskekvoten anses at være et positivt tiltag, bør Naalakkersuisut bestræbe sig på at forbedre vilkårene for fritidsfiskere, mener fritidsfisker- og fangerforeningen i Nuuk, NTPAP og den landsdækkende fritidsfisker- og fangerorganisation TPAK.



Nye regler

Selvom fritidsfiskerne tidligere er blevet tildelt en årlig torskekvote på 1.000 ton har Naalakkersuisut fastsat kvoten til 1.500 ton for 2024. Samtidig har Naalakkersuisut indført nye regler for kystnært torskefiskeri for fritidsfiskerne således, at de fremover kun må bruge pilk og sneller til fiskeriet.

