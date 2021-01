Fritidsfangere: Afsæt fast moskuskvote til hundeslæder

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 26. januar 2021 - 15:45

Foreningen for fritidsfangere i Sisimiut, Nattoralinnguaq, ønsker at Naalakkersuisut fastsætter en antal moskusser forbeholdt fangere, der tager på jagt kørende i hundeslæde.

Det skriver foreningen i et åbent brev sendt til Naalakkersuisoq for fangst, Jens Immanuelsen og borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen. Men foreningen føler sig ikke hørt.

- Det er skuffende, at der ikke er politisk velvilje til at fastsætte moskuskvoter forbeholdt hundeslæder i Sisimiut. Hundeslæder er ikke kun til at dyste i konkurencer, siger Peter Olsen, formand for foreningen Nattoralinnguaq.

I Sisimiut er der en kvote på i alt 150 moskusokser til fangere med jagtbevis.

Vinterfangst af moskusokser i forvaltningsområdet Sisimiut startede den 25. januar og varer frem til den 23. februar.

Bevaring kan sikres

Fritidsfangere i Sisimiut mener, at et syn på slædehunden som arbejdshund i jagtøjemed kan sikre bevaring af hunden og slæden i fremtiden.

- Der er stadig flere, der gerne vil på moskusjagt. Men fangere med slædehunde er igennem årene blevet færre. Vi tror på, at kvoter målrettet hundeslæde vil gavne den grønlandske slædehund, så der etableres flere hundespande, siger Peter Olsen.

Departement for fangst oplyser, at der er høringer før hver kvotefastsættelse. Naalakkersuisut fastsætter en samlet kvote til fangere og fritidsfangere samt til trofæjagt.

Den pågældende kommune står for tildeling af kvoter til forskellige fangstmetoder og dermed også fangsttransport, hvis det vurderes nødvendigt, oplyser afdelingschef i departementet, Amalie Jessen til Sermitsiaq.AG.

Kræver lovændring

Borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen forklarer overfor Sermitsiaq.AG, at han har forståelse over Nattoralinnguaqs ønske om kvoter til fangere på hundeslæde og at han grundlæggende støtter bevarelse af slædehunde.

Han understreger, at der skal ske en lovændring, før en kommune kan tildele kvoter til specifikke grupper, såsom fangere, der jager moskusokser på hundeslæder.