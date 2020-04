Frisører og kokke får forrygende travlt

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 23. april 2020 - 14:10

Flere ugers tvangslukning er slut i Nuuk. Og hvilken kick-start for blandt andet frisører og restauranter, hvis telefoner har kimet med kunder, der vil bestille tid eller booke et bord.

Frisør Hanne Bang, der ejer frisørsalonen Lulu, oplyser, at den næste ledige tid først er torsdag den 30. april. Salonen beskæftiger i dag tre frisører, idet en af frisørerne er i Danmark.

- Og vi har valgt at holde åbent både lørdag og søndag, oplyser Hanne Bang til Sermitsiaq.AG.

Hun glæder sig over at få saks og kam i hånden igen, da den ufrivillige nedlukning langt fra har været det sjoveste, hun har oplevet.

- Vi har indkøbt mundbind og visirer. Desuden skal vore kunder vaske deres hænder, forklarer hun.

Booking-storm på restauranter

Restriktionerne for Nuuk har i flere uger betydet, at restauranter, cafeer og værtshuse har været tvangslukket.

- Der gik ikke lang tid efter, at pressemødet var slut før de første bookinger til Restaurant Hereford indløb. Og nu i dag har vi allerede halvt fyldt på trods af, at vi har åbnet op for et tilstødende lokale til restauranten, oplyser direktøren for Hotel Hans Egede Jørgen Bay-Kastrup til Sermitsiaq.AG.

- Det er glædeligt, at vi trods alt nu kan åbne restauranterne igen, men desværre er udsigterne for vor hoteldel ikke særligt positive, fastslår han. Skyline-baren åbner også lørdag, mens Sarfalik først åbner på torsdag.

Mads Bek, der er indehaver af Restaurant Unicorn, bekræfter samme interesse blandt borgerne for at komme ud at spise.

- Vi har stort set udsolgt lørdag aften. Vi må have 60 gæster, og der er kun få pladser tilbage, oplyser Mads Bek, der tilføjer, at der også er foretaget en del bordreservationer i næste uge.

Efter samråd med politiet vil personalet ikke være udstyret med værnemidler.

- Før vi måtte lukke havde vort personale latexhandsker på. Det skulle ikke være nødvendigt under den nuværende situation, har politiet fortalt os, oplyser Unicorn-ejeren.

Overvejer at holde begge restauranter åbne

På grund af begrænsningen med kun at have halvt så mange gæster, som restauranterne er godkendt til, overvejer han sammen med personalet at åbne i Qooquot inde i Godthåbsfjorden, samtidig med at Unicorn holdes åbent.

- Det er en beslutning, vi går og overvejer sammen med personalet. Men der kan jo pludselig ske noget, der får indflydelse på disse overvejelser, siger Mads Bek.