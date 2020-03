Frimærke sikrer Kofoeds Skole 100.000 kroner

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 08. marts 2020 - 13:59

- Tilbage i 2017 var det et let valg, at overskuddet fra dette frimærkesalg skulle gå til Kofoeds Skole i Nuuk. For med det store sociale arbejde, som skolen yder i Grønland, er det en sand fornøjelse at være den, der får lov at overrække beløbet til skolen. Denne økonomiske håndsrækning har skolens elever og ansatte i den grad fortjent, siger firmærkechef Allan Pertti Frandsen, Tele-Post, i en pressemeddelelse.

Kofoeds Skole i Nuuk var naturligvis begejstret over at modtage så stort et beløb.

- På vegne af os alle både elever, personale og andre omkring, som er knyttet til Kofoeds Skole i Nuuk, vil jeg udtrykke stor taknemlighed til Tele-Post og deres kunder. Det store beløb, som nu er blevet overrakt, vil blive brugt til fordel for fritidsarbejdet i skolen, oplyste skolens forstander Gudmundur ’Gujo’ Thorsteinsson.

Tele-Post laver hvert år et særligt frimærke med tillægsværdi til fordel for et velgørende eller kulturelt formål i Grønland.