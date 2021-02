Frimærke-indtægter skal gå til de grønlandske huse

Redaktionen Søndag, 21. februar 2021 - 13:50

Det nye frimærke, der forestiller en portal som indgang til det smukke grønlandske landskab, er tegnet af den grønlandsk-lettiske billedkunstner Bolatta Silis-Høegh, der er stolt over at være kunstneren bag årets tillægsværdi-frimærke, oplyser Post Greenland i en pressemeddelelse.

- De grønlandske huse er for mig en port ind til Grønland. I gennem denne opgave har jeg indset, hvor stor et rum de grønlandske huse fylder socialt, kulturelt, uddannelsesmæssigt og al det arbejde med at give viden om Grønland og forene - gjort med omsorg og stor ydmyghed. For mit vedkommende som boende i København, har det været at komme lidt hjem, som giver styrke til min hverdag, tak for det, udtaler Bolatta Silis-Høegh.

Yder kæmpestort arbejde

Frimærkechef i Post Greenland, Allan Pertti Frandsen siger i forbindelse med lanceringen:

- De fire grønlandske huse i Danmark yder et kæmpestort arbejde for at udbrede kendskabet til Grønland, samt for grønlændere bosat i Danmark. Derfor er de fire grønlandske huse helt fortjent at være udset til samlet at modtage tillægsværdisummen fra årets tillægsværdi-frimærke i 2021, udgivet af Post Greenland.

Det Grønlandske Hus i Odense er vært for en live-event, der kan følges af alle. Her vil kunstneren og og alle direktørerne fra de grønlandske huse holde en tale, mens Nive Nielsen sørge for musikalske indslag.

For at følge lanceringen, der sker fra klokken 11.00 til 12.00 grønlandsk tid, skal du gå ind på: https://www.sro.dk/frimaerke2021