Frimærke hylder 75-året for kvinders valgret

Redaktionen Torsdag, 20. april 2023 - 14:55

Lørdag 15. april 2023 var det 75 år siden, at kvinder i Grønland opnåede valgret og valgbarhed. Det har Tusass markeret med et smukt frimærke skabt af Ivínguak’ Stork Høegh. Frimærket udkom på selve mærkedagen.

LÆS OGSÅ: Asii Chemnitz Narup: Strukturen i Inatsisartut er familiefjendsk

Sara Olsvig, fhv. medlem af Inatsisartut, fhv. medlem af Folketinget, formand for ICC understreger at frimærket anerkender de kvinder, som dengang gik forrest, i en tid, hvor det ikke nødvendigvis var nemt at være frontløber i forhold til netop kvinders og pigers rettigheder.

- Valgret, og ikke mindst valgbarhed, er en helt fundamental grundsten i et demokrati. At grønlandske kvinder kæmpede for netop denne ret på et - i forhold til mange andre lande - tidligt tidspunkt, viser, at man havde udsyn, ambition, og et klart ønske om ligeværd og ligestilling, siger hun i anledning af fri mørkets tilblivelse.

Der er fortsat meget at kæmpe for

Kvinder fik stemmeret omkring 100 år efter mændene her i landet og Sara Olsvig understreger, at der fortsat er meget at kæmpe for.

- Mens vigtige milepæle er nået, er der fortsat meget at kæmpe for – for den fulde ligestilling og lige repræsentation i demokratiet, hvor grønlandske kvinder fortsat er underrepræsenteret i folkevalgte forsamlinger. For den fuldstændige frigørelse fra vold og overgreb, og kønsbaseret diskrimination, individuelt som kollektivt.

Frimærket fejrer på den måde også nutidens grønlandske kvinder, der hver dag, i det stille og i det åbne, løfter store og tunge opgaver for hele samfundet, og fortsat går forrest for den fulde opnåelse af ligestilling og ligeværd, i Grønland og i verden, mener Sara Olsvig.