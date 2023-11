Frihandelsaftale og flere kinesiske turister til Grønland

Redaktionen Fredag, 03. november 2023 - 16:59

Grønlands repræsentationschef i Beijing, Jacob Isbosethsen, kom mandag sammen med resten af erhvervsdelegationen tilbage til Nuuk efter en uges promovering af Grønland i Kina. Og ifølge repræsentationschefen har rejsen været en stor succes, for i modsætning til tidligere, så er Grønland i dag forankret i Kina med en repræsentation i Beijing, og det har stor betydning for det grønlandske erhvervsliv, fordi det viser Kina, at der er politisk opbakning til at øge handlen og samarbejdet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Vicehandelsminister Ling Ji havde en særdeles konstruktiv tilgang til de grønlandske ønsker om styrkede handelsrelationer med Kina og øget markedsadgang for vores seafood. Han gav endvidere udtryk for, at det kinesiske handelsministerium gerne vil gå videre med forundersøgelser som led i forberedelse af mulige frihandelsaftaler. Der var her tale om helt nye toner. Tidligere har det kinesiske handelsministerium virket noget mere tøvende og henholdende med tilbagemeldinger på vores forslag, men arbejdet og tilgangen fra åbningen af repræsentationen har nu båret frugt. Det var i øvrigt første gang, at en naalakkersuisoq har holdt møde med det kinesiske handelsministerium på så højt niveau, fortæller Jacob Isbosethsen.

Styrkede handelsrelationer

Også den kinesiske viceudenrigsminister Deng Li var imødekommende i forhold til bilaterale relationer.

– Deng Li så for sig, at man gik gode tider i møde mellem Grønland og Kina, ligesom Kinas relationer i øvrigt til Færøerne og til Danmark også var i god gænge. Med henvisning til den danske udenrigsministers besøg i Kina i august udlagde Deng Li, at der var stort potentiale for samarbejde, udveksling og turisme samt styrkede handelsrelationer, siger Jacob Isbosethsen, der rejser tilbage til Beijing i næste uge.

