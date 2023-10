Fremtidsudsigter for Nuuks turisme: 500 nye hotelværelser

Redaktionen Onsdag, 11. oktober 2023 - 15:46

2024 har længe stået og blinket lokkende i horisonten. Der kommer til at ske store forandringer i Nuuk. Storlufthavnen indvies, og i kommunen og hos turisterhvervet ruster man sig. Der er mægtige forventninger til vækst.

Det skriver avisen AG.

I en ny planstrategi (2023) dfor Kommuneqarfik Sermersooq gengives et erklæret mål om 50 procent flere hotelværelser frem mod 2030. Det er lig med 500 senge mere. I dag er kapaciteten på 949 senge i Nuuk, 88 sengepladser via AirBnB og 104 senge inde i fjordsystemet; primært hytter og camps. Årsagen til den forventede vækst skyldes flere ting, men blandt andet antagelsen om, at priserne på flybilletter vil falde, måske op til 25 procent.

- Reelt er det uhyre svært at spå om hvor stejl turismeudviklingen i Sermersooq Vest bliver, men alle signaler taler for et betydeligt vækstpotentiale for Grønland som helhed og ikke mindst for destination Sermersooq Vest, skriver konsulent Mads Lumholt fra Visit Greenland i et høringssvar til planstrategien.

Visit Greenland fremhæver, at den internationale adventure-turisme (ifølge udenlandske analyser) vil vokse knap 50 procent frem mod 2027. Det er de turister, som Grønland særligt appellerer til.

Myldretid

Også Kalaallit Airports forventer i sit høringssvar, at lufthavnen vil udløse et betydeligt turisme-potentiale.

- KAIR finder det nødvendigt, at der i alle byer og bygder udlægges arealer, hvor der kan opføres overnatningsmuligheder, skriver KAIR.

