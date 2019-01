Fremtidsforsker: Nye lufthavne stiller krav til fantasien

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 19. januar 2019 - 13:12

Uffe Paludan, der hellere vil kaldes fremtidstænker end -forsker, fastlog, at fremskrivninger og prognoser langt fra er nok, når man skal forudse, hvordan det grønlandske samfund vil udvikle sig, når infrastrukturen ændres så markant med tre nye lufthavne.

Monopol under pres

At forudsige det nye kræver fantasi, og Uffe Paludan gav flere eksempler på, hvad der måske venter den grønlandske befolkning.

- På Færøerne er det ikke lykkedes at bevare monopolet på flytrafikken, sagde Uffe Paludan og påpegede, at Air Greenland hidtil har formået at udelukke enhver konkurrence ved at prissætte indenrigsflyvningen meget højt.

Han tvivlede på, om en fast daglig rute mellem Nuuk og København overhovedet vil være konkurrencedygtig i et fremtidigt konkurrencescenario.

Vil Air Greenland overleve?

- Måske ender det med, at vi skal flyve over Keflavik, hvor flykapaciten er stor, og hvor der er langt flere daglige afgange til Danmark, sagde Uffe Paludan, der provokerende satte spørgsmålstegn ved, om Air Greenland vil overleve fremtiden og henviste til det amerikanske flyselskab PanAm, der en gang var verdens største flyselskab, og som led døden, da Ronald Reagan liberaliserede det amerikanske lufthavnsmarked tilbage i 90erne.

Uffe Paludan ridsede et hav af elementer op, som kan påvirke fremtiden og tog blandt afsæt i samfundsudviklingen gennem tiderne fra fanger-, landbrugs-, industri- og informationssamfundet, som hører fortiden til, og det nye: drømmesamfundet, hvor fokus ikke længere er på produktion, men forbrug.

Klimaforandringer

Klimaforandringerne var også et element, der kan få betydning.

- Hvis skibstrafikken øges kraftigt med ruter via Northwestpassagen vil det måske skabe stor passagertrafik via lufthavnene i Nuuk, fordi besætning eller passagerer skal udskiftes, påpegede Uffe Paludan, der i ti år har rådgivet Københavns Lufthavne.

Ukendt fremtid

- Vi kender ikke fremtiden, men vi er med til at skabe den. Hvilket forudsætter vi kender mulighederne og risiciene, sagde Uffe Paludan afslutningsvis efter et foredrag, hvor han formåede at fremlægge fremtiden på en underholdende måde, der fik latteren frem blandt konferencedeltagerne.