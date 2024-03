Fremtidens Grønland er grøn

Trine Juncher Jørgensen Fredag, 08. marts 2024 - 10:44

Erhvervskonferencen Future Greenland inviterer for 8. gang til dialog og debat om fremtidens Grønland under overskriften bæredygtighed. Globale tendenser skal kobles med lokale traditioner og forretningsbehov i bestræbelserne på at italesætte udviklingspotentiale og flytte landet i en mere bæredygtig retning.

– Med Future Greenland vil vi gerne diskutere erhvervslivets bidrag til samfundsudviklingen. Formålet er at tiltrække både private beslutningstagere og lovgivere, der sammen kan lade sig inspirere af de oplæg, debatter og rundbordssamtaler, som vi har arrangeret, fortæller Christian Keldsen, der er direktør i Grønlands Erhverv som står bag konferencen.

– Med konferencen sætter vi fokus på emner af relevans for Grønland, som vi matcher med trends og tendenser fra det globale miljø.

Stigende interesse for Grønland

Inspirationen til årets titel kommer blandt andet fra en anerkendt ledelsesstrategi: ”Hvorfor, hvordan og hvad” dvs. hvorfor man skal arbejde med bæredygtighed, hvordan man skal arbejde med bæredygtighed og hvad man konkret kan forholde sig til.

Future Greenland Denne artikelserie er udarbejdet i samarbejde med GE i forbindelse med årets Future Greneland.

– Vores standpunkt er, at bæredygtighed ofte er synonymt med klima og miljø, og at mange overser at det men i lige så høj grad handler om økonomi og sociale forhold. Vi kigger derfor på bæredygtighed inden for fremtidige erhverv, finansiering, arbejdskraft, entreprenørskab, diversitet og ligestilling. Dertil sætter vi fokus på partnerskaber, det stærke civilsamfund og NGO’ernes rolle.

– Vi oplever en stigende international interesse for Grønland. Og det kan vi også se i tilmeldingerne til konferencen. Vi skal ikke underkende de muligheder, som de nye lufthavne skaber. Der er folk ude i verden, der følger med i, hvad der foregår i Grønland, siger Christian Keldsen, der kan fortælle, at der er tilmeldinger fra både Canada, Storbritannien og USA. Dertil er samtlige ambassadører i Danmark inviteret til konferencen.

No man is an Island

Grønlands Erhverv ønsker med konferencen, at der tages udgangspunkt i en grønlandsk kontekst men med inspiration udefra.

– I oplæggene får vi dels hørt, hvad der rører sig i vores eget samfund og dels hvad der kunne inspirere os udefra. Det kommer for eksempel til udtryk i oplægget ”Det globale Grønland –samhandel med omverdenen før, nu og i fremtiden”, som departementschef Mininnguaq Kleist og repræsentationschef i København, historiker Jens Heinrich står for. I deres oplæg kommer vi til at høre mere om, hvordan Grønland har handlet med folk fra hele verden gennem mange hundreder af år, og hvordan vi gør det i dag.

Grønlands Erhverv har også inviteret iværksætter og tidligere minister for uddannelse og forskning i Danmark, Tommy Ahlers, der i sit oplæg vil have fokus på investeringer i klimatiltag.

– Tommy Ahlers har de senere år drejet sine investeringer i retning af grøn teknologi og bæredygtighed, og det vil han fortælle mere om på konferencen. Lidt i samme boldgade har vi Frederikke Schmidt, der står bag skovirksomheden Roccamore, der går efter at blive 100 procent bæredygtige ud fra en devise om, at ”der ikke er noget alternativ til bæredygtighed i modebranchen. Det er noget man har, fordi kunderne og omverdenen kræver det”. Det er også værd at fremhæve, at den britiske ambassadør Emma Hopkins gæster konferencen og fortæller om, hvordan Storbritannien har agereret globalt; dyrket og styrket alliancerne i verden de senere år ud fra en tankegang om at ”No man is an Island”. Det skal vi også huske i Grønland, siger Christian Keldsen.

Dialog fra scenen

De kreative industrier har også fundet vej til årets konference med oplæg som ”Show eller business? Det uudnyttede erhvervspotentiale i grønlandsk film.”, som Emile Hertling Péronard fra Ánorâk Film & Polarama Greenland vil folde ud.

På konferencen deltager også flere medlemmer af Naalakkersuisut heriblandt landsstyreformand Múte B. Egede, der stiller op til en samtale med bestyrelsesleder for Grønlands Erhverv, Krissie Winberg.

En samfundsudvikling fordrer nemlig en debat, der kræver bred involvering af mange organisationer og aktører i samfundet. Og derfor er der heller ikke mange oplægsholdere, der får lov at tale uimodsagt fra scenen.

– Langt de fleste oplægsholdere er inviteret til at indgå i en dialog på scenen. Det handler om at erhvervslivet og politikerne skal forholde sig til hinanden, fordi de har behov for hinanden. Det vi ind imellem mangler syn for i Grønland er, hvad der finansierer vores stærke velfærdssamfund. Det ønsker vi at sætte mere fokus på. Når erhvervslivet skaber overskud, så får vi vækst og mulighed for geninvesteringer og deraf nye jobs. Og når folk tjener penge via deres jobs, så har de flere penge at bruge og kan betale mere i skat, hvilken igen genererer mere aktivitet i vores samfund. Hele denne cirkulære tankegang skal vi have italesat og udviklet sammen, siger Christian Keldsen.

Future Greenland løber af stablen fra den 14.-15. maj i Nuuk. For yderligere info se www.futuregreenland.gl