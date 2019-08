Fremtidens energikilde findes i Grønland

Redaktionen Søndag, 18. august 2019 - 11:40

– Jeg synes, at kombinationen af solenergi, vindmøller og thoriumreaktorer er langt at foretrække frem for, at man fortsætter med at ødelægge områder i Chile, Afghanistan og andre steder i jagten på litium til batterier, siger pensioneret forsker fra Risø, Jørgen Jensen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Ifølge Jørgen Jensen er der så meget thorium i Grønland, at man kunne energiforsyne Europas 450 millioner mennesker med elektricitet i 900 år.

– Bygger man trykløse thoriumreaktorer, hvor man bruger natrium som kølemiddel, så havde man måske løsningen de dage, hvor vinden ikke blæser, og solen ikke skinner, lyder det.



Jørgen Jensen er ikke alene om at se potentialer i det radioaktive grundstof thorium, der findes i små mængder i de fleste slags sten og jord, hvor det forekommer i tre gange så store mængder som uran, og er omtrent lige så almindeligt som bly. Thorium findes også i mange mineraler, hvor det mest almindelige er monazit, som indeholder op til 12 procent thorium.

Der arbejdes aktuelt med thorium-teknologier i både Indien, Israel, Canada Tyskland, England, Rusland, Japan, Norge og USA.

– Der er cirka 2-3 gange mere thorium end uran i verden. Så ressourcerne er meget store. Men det er ikke ressourcerne, der begrænser teknologiens udbredelse, men forskellige sikkerhedsrisici samt høje anlægs- og driftsomkostninger ved etablering af anlæg, siger Per Kalvig, der er statsgeolog ved GEUS.

