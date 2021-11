Fremdrift i råstofprojekt

Thomas Munk Veirum Søndag, 28. november 2021 - 14:33

Greenland Anorthosite Mining planlægger at eksportere 800.000 tons anorthosit årligt fra et område i Fiskenæs-fjorden syd for Nuuk. Selskabet, der blev etableret i 2019 fik i foråret 2020 en kapitalindsprøjtning på tre millioner kroner fra Greenland Venture og Vækstfonden.

Senest har de fået deres kommissorier for VSB og VVM-redegørelser i forhøring, og det affødte stort set ingen kommentarer.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Kommissorierne er en form for udvidet indholdsfortegnelse over de forhold, der skal undersøges i forbindelse med udarbejdelse af VSB og VVM-redegørelser. Selskabet regner med at få deres »term of reference« godkendt inden jul, hvorefter der skal afholdes en offentlig høring af VSB og VVM samt IBA – der er samarbejdsaftalen mellem selvstyre, kommune og selskab.

Når redegørelserne er godkendt, kan der fastsættes vilkår for udnyttelsestilladelsen, forudsat at der fremsendes og godkendes en udnyttelses- og nedluknings- og aktivitetsplan.

