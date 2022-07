Frelsens Hær mangler donationer

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 27. juli 2022 - 16:17

Frelsens Hær holder dørene åbent for hjemløse fra tirsdag til fredag, så hjemløse kan få et varmt måltid mad hele sommeren igennem, hvor andre organisationer holder lukket. Det er første gang, at Frelsens Hær holder åbent om sommeren.

I går tirsdag kunne de frivillige ikke tilbyde alle hjemløse mad, da der ikke var blevet doneret mad nok. Det mad, der var i huset var ikke nok til at mætte de omkring 80-100 hjemløse, der kom.

- Jeg valgte at skrive på en facebookside om, at Frelsens Hær ikke har nok mad til de hjemløse, da vi har langt flere hjemløse på besøg her i sommerferien. Borgernes reaktion er virkelig overvældende. Vi er taknemmelige for de donationer, vi får, siger frivillig Else Bergethe Thorsen til Sermitsiaq.AG.

Indtil videre har borgere givet rensdyrkød og sæl samt andre madvarer. Andre har ringet til Frelsens Hær og sagt, at de handler ind for de hjemløse i morgen. Royal Greenland donerer fortsat mad.

Husk at donere

Selvom mange reagerer på opslaget på de sociale medier og donerer madvarer i dag, så har Frelsens Hær behov for flere donationer henover sommeren, oplyser de frivillige.

Kofoed Skole i Nuuk holder nemlig sommerlukket, og foreningen No Ini, laver heller ikke suppe om onsdagen henover sommeren, som de plejer.

- Så vi skal give mad til langt flere end vi normalt gør. Morgenmaden er lige akkurat nok. Men det kniber med at give mad til alle om aftenen, fortæller Else Bergethe Thorsen.

Hun kommer med en opfordring til virksomheder og private:

- Har I madrester eller mad i overskud, så husk os. Vi siger tusind tak til selv de mindste donationer. Og det varmer, når de hjemløse kan få mad indenbords, siger hun.