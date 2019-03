Frederik Mathiassen vinder Avannaata Qimussersua

Sorlannguaq Petersen Lørdag, 30. marts 2019 - 15:27

Det tog to timer og 35 minutter for Frederik Mathiassen for at gennemføre 40 kilometers hundeslædevæddeløb, Avannaata Qimussersua, i snevejr i Qasigiannguit. Det er første gang han vinder Avannaata Qimussersua.

Hundeslædekuskenes veteran, 73-årige Ville Siegstad ligledes fra Ilulissat, tager andenpladsen, da han kom i mål efter seks minutter. Ifølge kommentatorerne fra løbet, deltager han for 45. gang i et hundeslædevæddeløb. Avannaata Qimussersua bliver i år afholdt for 31. gang.

Apollo Zeeb fra Uummannaq tager tredjepladsen og Kristian Lundblad tager fjerdepladsen, mens Anthon Street fra Saattut tager femtepladsen.

Hundeslædevæddeløbet i Qasigiannguit blev afholdt i snevejr med dårlig sigtbarhed, derfor tog løbet længere tid end forventet, oplyser kommentatorerne på KNR TV.