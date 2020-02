Frederik Elsner på vej med nyt album

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 13. februar 2020 - 10:37

Frederik Elsner og hans band er i disse dage på Færøerne for at indspille sange til et nyt album.

Så sent som i går kunne sangeren og sangskriveren Frederik Elsner oplyse på sin instagram-profil, at sangene nu er indøvet, og at indspilningerne af albummet kan starte.

- Det nye album vil være meget anderledes end det seneste. Det nye vil være mere moderne, og jeg regner med, at sangene og musikken vil ramme flere end tidligere, siger sanger/sangskriver Frederik Elsner til Sermitsiaq.AG.

Mere moden

Frederik Elsner har siden sidste indspilning af et soloalbrum fået et barn. Og det at blive forælder, har udviklet ham. Ikke kun personligt, men også som sanger og musiker.

- Jeg har udviklet mig, så jeg er mere tålmodig og ydmyg, når jeg skriver sange og lægger musik til. Min familie støtter mig heldigvis fuldt ud. Det, at jeg er blevet far har selvfølgelig en indvirkning på min musik. Nye oplevelser, og nyt syn på livet gør, at musikken også ændres. Måske kan sangene, der snart udkommer lyde mere modent, især teksterne, siger Frederik Elsner.

Musikeren oplyser, at han også denne gang skal have sangeren Ole Kristiansen som gæst i en af sangene.

- Vi videreudvikler hans sang Arnarulunnguaq i den sang, Ole Kristiansen skal medvirke i, oplyser han.

Indspilningen foregår i Færøerne, hvor sangeren og bandet har givet dem selv tre uger til at indspille hele albummet. Hvis alt går efter planen vil albummet være i butikkerne i maj, hvorefter Frederik Elsner og band planlægger en længere turne med de nye sange.