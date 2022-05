Fredelig koalition i krigens tid

Redaktionen Onsdag, 04. maj 2022 - 14:00

Der var ekstra god grund til at spidse ører, da de fem partikonger i sidste uge trådte ind i arenaen i den gamle Inatsisartut-bygning for at krydse klinger.

Det skriver avisen AG.

Det var årets første partileder-runde og første gang, at formændene for IA og Siumut skulle tryktestes af oppositionen efter, at de to partier har slået pjalterne sammen. En koalition, der blandt andet er dannet for at skabe stabilitet i en urolig tid med krig i Europa, prischok og rentestorm.

Dermed var debatten ikke kun interessant for politiske nørder og andre aficionados, men for hele samfundet, der kunne følge med via Inatsisartuts streaming-tjeneste.

Før boksekampen gik i gang, var der gjort grundigt rent i salen, og talerstolen blev renset for baciller, som den nye Inatsisartutformand Kim Kielsen udtrykte det. Men måske var der også andre ting, der var blevet udrenset?

Hans Enoksen har ikke tænkt sig at glemme, at Naleraq ved en snuptagsmanøvre blev koblet af magten og lempet ud på et sidespor, da IA og Siumut før påske valgte at danne ny koalition.

Det irriterer den drevne partistifter.

- Jeg forstår på Siumuts formand, at vi er blevet udnyttet i lang tid, lød det fra Hans Enoksen, da han tog ordet i Inatsisartut-salen og straks konfronterede Erik Jensen.

Enoksens reaktion kom efter, at Erik Jensen på talerstolen redegjorde for, at beslutningen om at indtræde i koalitionen skete på baggrund af længere tids overvejelser og interne drøftelser.

Enoksen mener, at Naleraq er blevet holdt for nar, fordi der er blevet lagt planer bag partiets ryg; en udlægning, som Siumut-formanden dog ikke anerkender. Ifølge Erik Jensen har der ikke ligget en IA-Siumut skuffeplan parat:

- Jeg kan ikke kommentere på, at du føler dig snydt eller løjet overfor, lød det fra Erik Jensen.

