Fredag er der Pride i Nuuk

Merete Lindstrøm Fredag, 14. juli 2023 - 15:45

Kulturhuset Katuaq i Nuuk lover, at Laura Aviana Og Birte Olsen præsenterer et eksplosivt Drag show med DJ og betagende danseshow, når aftenens Pride løber af stablen fredag.

- Arrangementet er i samarbejde med foreningen Greenland+ og er fyldt med glæde og kærlighed, lyder det videre.

Lad os danse, feste og sprede kærlighed sammen.

Katuaq skriver, at de er glade for årtes events ved priden, og at de håber at se så mange mennesker som muligt.

- Derfor opfordrer vi alle til at dele vores posts ud til så mange mennesker som muligt, at skubbe det ud så verden kan høre at LGBT+ miljøet holder pride i Nuuk og alle er velkomne. Selv hvis man ikke er LGBT+ kan man komme og få en rigtig fed oplevelse.

Demonstration sparker festen i gang

Aftenens program begynder med en demonstration klokken 18.00 foran Katuaq.

Foreningen Lgbtq+ Greenland er klar til at føre an:

-Vi glæder os til paraden hvor vi kommer til at bruge sloganet “We are here, we are queer, we will not disappear” så højt vi kan!

Når vi kommer tæt på Inatsisartut kommer vi også til at bruge et ekstra slogan “ Pisinnaatitaaffigut maqaasivagut!” for at gøre det klart hvad vi demonstrere for vores rettigheder!