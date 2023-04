Fravalget af Grønland

Redaktionen Fredag, 07. april 2023 - 10:05

Under en debat i Folketingssalen om den danske finanslov for 2023 nævnte medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit, Aaja Chemnitz, at der er behov for en ny undersøgelse af grønlændere i Danmark.

Den seneste er fra 2015, hvor der boede cirka 14.000 grønlændere i Danmark. I dag er tallet nærmere 20.000 og årsagerne til, at så mange er flyttet til Danmark er forskelligartede.

Og netop disse årsager bør en undersøgelse se nærmere på, mener Aaja Chemnitz.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Vi har en fri bevægelighed i rigsfællesskabet, men desværre set fra et grønlandsk synspunkt flytter mange ressourcestærke fra Grønland til Danmark. Folk som er i arbejde, bedsteforældre som flytter fra deres børnebørn, og en del af studerende, der ikke vender hjem igen, siger Aaja Chemnitz og fortsætter:

- Hvert år er der også rigtig mange grønlændere, der flytter til Danmark, fordi de selv eller deres barn har et handicap, som de ikke oplever at få hjælp til i Grønland. Vi vil gerne fra IA’s side prioritere, at der sættes penge af til en undersøgelse, der ser nærmere på, hvorfor så mange grønlændere flytter til Danmark, og om vi kan gøre noget politisk for at ændre ved dette.

