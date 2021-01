Fransk selskab får lov at lede efter uran

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 27. januar 2021 - 07:36

Det franske selskab Orano Mining Limited har netop fået reserveret to områder i Sydvest- og Sydøstgrønland til at lede efter uran. Tilladelserne er imidlertid givet med særlige vilkår, hvor selskabet ikke per automatik kan forvente at få en udnyttelsestilladelse.

- Efterforskningstilladelsen har været i høring hos forskellige departementer og sydkommunen, og selskabet har accepteret de helt særlige vilkår, der følger med denne efterforskningstilladelse, oplyser naalakkersuisoq for mineralske råstoffer Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Områderne

Det ene område, hvor jagten på uran vil foregå er på 1.042 kvadratkilometer nord for Arsuk og Kangiinnguiet og nord for Narsarsuaq. Det andet område er på 2.485 kvadratkilometer og består af to delområder omkring henholdsvis Ilulileq og Paatsusoq fjordene og Kangerlussuatsiaq fjorden.

Frankrig er det europæiske land, der har flest atomkraftværker, og Orano har uranmineprojekter flere steder i verden, der skal sikre driften af atomkraftværkerne. Den franske stat har kontrollen over selskabet.

- Efterforskningstilladelsen giver dem ret til at foretage eksempelvis prøveboringer under visse sikkerheds- og sundhedsmæssige krav, forklarer Jens-Frederik Nielsen.

Stort behov

Franskmændenes behov for at finde nye uranforekomster er øjensynligt så stort, at man er parat til at bruge penge til en dyr efterforskning uden at være sikret retten til at søge om en udnyttelsestilladelse.

- Hvis selskabet får held med at finde uran, vil det således være et spørgsmål for Selvstyret og politikerne, om man skal give selskabet mulighed for at få tildelt en udnyttelsestilladelse, siger Jens-Frederik Nielsen om processen, der kommer netop som flere medlemmer af Naalakkersuisut skal til borgermøder i Sydgrønland sammen med Greenland Minerals.

Til forskel fra Kvanefjeld-projektet, hvor Greenland Minerals vil udvinde sjældne jordarter, og hvor radioaktivt stof er et biprodukt, ligger Oranos efterforskningsområderne langt længere væk fra beboede områder.

Uranminer verden over

Af Oranos hjemmeside fremgår det, at man allerede udvinder uran i Canada, i en ørkenregion i Niger og har verdens største uranmine i Kasakhstan. Selskabet beskæftiger over 16.000 medarbejdere verden over.