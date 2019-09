Fransk flådebesøg i Nuuk

Walter Turnowsky Fredag, 27. september 2019 - 10:41

Det franske flådefartøj 'Garonne' kommer til Nuuk på mandag, 30. oktober. 'Garonne' skal blandt andet deltage i en fælles øvelse sammen med forsvarets inspektionsskib 'Lauge Koch'.

Besøget er et tegn på, at også Frankrig nu har et stigende fokus på Arktis.

- Formålet med denne operation er at styrke viden om Arktis, som er en region af stigende strategisk interesse. Dette sker ved at styrke samarbejdet med allierede flåder fra kyststaterne, skriver den franske ambassade i Danmark i en pressemeddelelse.

Ligeledes er det formålet at styrke den franske flådes viden om de oceanografiske og meteorologiske forhold i regionen.

'Garonne' er et såkaldt offshore support and assistance multipurpose fartøj. Det betyder, at det blandet andet kan bruges til SAR-operationer, overvågning, logistisk støtte, forskning og forureningsbekæmpelse.

Er man nysgerrig efter at se skibet, så er det åbent for besøg tirsdag, 1. oktober fra 9.00 til 12.00 og igen fra 14.00 til 17.00 ved den gamle atlantkaj.