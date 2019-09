Frankrig bekymret for oprustning i Arktis

Walter Turnowsky Fredag, 27. september 2019 - 13:57

Fra fransk side ser man med bekymring på den stigende spænding mellem stormagterne i Arktis.

- Det er åbenlyst, at vi ser en stadig flere konfrontationer mellem stormagterne i regionen, siger Frankrigs ambassadør i Danmark, Caroline Ferrari til Sermitsiaq.AG.

Hun har netop besøgt Nuuk i sidste uge i anledning af filmfestivallen.

Caroline Ferrari understreger, at det primært er et anliggende for de arktiske nationer, at sørge for at oprustningen ikke eskalerer.

- Men vi vil gerne bidrage til at bevare Arktis som et lavspændingsområde i det omfang, som vi kan. Men vi er jo ikke fuldgyldigt medlem af Arktisk Råd, siger hun.

- Nøglen til en løsning ligger i Arktis selv.

Caroline Ferrari mener at der er vigtigt at man holder fast i de fælles principper om at undgå en stigende militarisering af Arktis. Hvis Frankrig på nogen måde kan bistå med dette, så er man parat.

- Frankrig har altid viljen til at tale med alle parter og finde fælles løsninger. Hvis vores erfaringerpå dette område kan bruges i Arktis, så hjælper vi gerne.

Næste uge besøger der franske flådefartøj 'Garonne' Nuuk. Under sit togt i regionen skal besætningen træne SAR-operationer, assistance til nødstedte samt miljøbeskyttelse.