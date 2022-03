Frankrig advarer mod optrappet ordkrig med Rusland

Ritzau / Reuters Søndag, 27. marts 2022 - 13:55

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, advarer søndag mod en "eskalerende ordkrig" mellem Nato og Rusland om konflikten i Ukraine.

Advarslen kom kort efter USA's præsident, Joe Biden, havde kaldt præsident Vladimir Putin for en "bøddel", som "ikke kan forblive ved magten".

Udtalelserne fra den amerikanske præsident udløste rasende reaktioner fra Rusland.

Macron siger til tv-kanalen France 3, at han vil tale med Putin inden for de næste to døgn om evakueringen af civile fra havnebyen Mariupol. Havnebyen har i mange dage været udsat for voldsomme bombardementer.

Macron siger, at han opfatter det som sin opgave med diplomatiske midler at få etableret "først en våbenhvile - og så en russisk tilbagetrækning".

- Hvis vi vil opnå det, så kan vi ikke eskalere konflikten - hverken med ord eller handling.

Adskillige forsøg på at få oprettet sikre evakueringsruter for civile er slået fejl på grund af brud på aftaler om våbenhviler.

Omkring 170.000 indbyggere er fortsat fanget i den belejrede by, hvor myndighederne frygter, at over 300 mennesker frygtes dræbt ved russiske bombeangreb på et teater 17. marts.

Efter at have besøgt ukrainske flygtninge ved et modtagecenter i Polens nationalstadion lørdag blev Biden af en journalist spurgt, hvad mødet med flygtningene fik ham til at tænke om Ruslands præsident:

- Han er en bøddel (butcher, red.). Det er, hvad det her får mig til at tænke, sagde Biden.

– For Guds skyld. Denne mand kan ikke forblive på magten, hed det i afslutningen af Bidens tale fra Polen lørdag aften.

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, fastslog dog i en udtalelse søndag, at "USA ikke har en strategi, der omfatter forandring af regimet i Rusland eller noget andet sted".

- Jeg mener, at præsidenten og Det Hvide Hus lørdag meget enkelt gjorde det klart, at præsident Putin ikke kan have nogen form for bemyndigelse til at føre krig eller give sig af med nogen anden form for aggression mod Ukraine eller nogen andre, siger Blinken og understreger over for journalister:

- Som I ved, og som I har hørt os sige gentagne gange, så har vi ikke en strategi om at få et regimeskifte i Rusland - eller noget andet sted for den sags skyld.

Det Hvide Hus kom efterfølgende også med en udtalelse om, at det ikke skulle forstås som en opfordring til et regeringsskifte i Rusland.

/ritzau/Reuters