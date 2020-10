Fragt fra Aarhus bliver dyrere

Redaktionen Søndag, 25. oktober 2020 - 15:42

I sidste uge tog Royal Arctic Line fat på den sidste fase i VSA-sejlplanen, hvor Nuuk får faste ugentlige Atlant-anløb.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Den nye sejlplan blev præsenteret på et stort anlagt webinar for godt 50 af rederiets nøglekunder fredag den 16. oktober. Her løftede RAL også sløret for en række ændringer i selskabets tariffer.

Mest overraskende var det nok, at det fremover bliver dyrere at sende containere ud af Aarhus Havn i forhold til Aalborg. RAL har ellers de seneste år ofte understreget, at det er vigtigt med anløbene i Aarhus, fordi det er Danmarks største containerhavn. Men nu bliver det altså også dyrere at sende containere til Grønland fra Aarhus.

Skal dække Aalborg-omkostninger

– Vi har en række faste omkostninger, som vi først slipper af med, når vi dropper Aalborg med udgangen af 2022. Så indtil da bliver vi nødt til at indføre et særligt gebyr på Aarhus, forklarede direktør Verner Hammeken.

Læs mere i avisen Sermitsiaq: