Fotoudstilling om grønlændere udstilles i Danmark

Den vandrende fotoudstilling ”Grønlands ansigt”, der til oktober har eksisteret i 10 år, udstilles nu på Det Kongelige Bibliotek frem til midten af oktober.

Udstillingen omfatter en rækker fotografier, der er taget blandt andet i Nuuk, Ilulissat, Narsaq, Kangerlussuaq, Kulusuk og Tasiilaq, hvor naturen og befolkningen er repræsenteret i fotografierne, oplyser fotografen Chris Christophersen i en pressemeddelelse.

- Blandt dem optræder den nu afdøde Anthon Geisler, der blev landskendt som den ældste erhvervsdrivende med sin kiosk i Ilulissat samt iværksætteren bag saltsyderiet 'Sassuma Sea Salt' Napaartoq Petrussen, skriver fotografen i en pressemeddelelse.

Fotoudsillingen har været rundt omkring i Danmark de sidste ti år, og hver gang har der været nye motiver med i udstillingen.

Portrætserie på vej

- Jeg er og bliver aldrig færdig med at udforske, hvad der udforskes kan med kameraet i Grønland og hver eneste gang at jeg sætter kursen hjem mod København, efter at have besøgt Grønland, er det altid med et stort på gensyn, udtaler Chris Christophersen.

Han er i gang med et nyt fotoprojekt ”Det moderne i det fjerne”, der består af en portrætserie af grønlændere, der tilsammen er med til at gøre Grønland til et moderne samfund at leve i, oplyser han.

Det er også planen at gøre det nye projekt til en vandrende udstilling.

Fotoudstillingen ”Grønlands ansigt” udstilles på Det Kongelige Bibliotek fra i dag fredag den 3. september til midten af oktober.