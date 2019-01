Fotos: VM-helte hyldet på Rådhuspladsen

Redaktionen og Ritzaus Bureau Mandag, 28. januar 2019 - 14:49

Rådhuspladsen var fyldt til bristepunktet, da folket ville hylde deres håndboldhelte, der med ti sejre i træk i VM-slutrunden på overbevisende vis hjemtog det guldbelagte og tunge VM-trofæ.

Taler

Inde på rådhuset holdt overborgmester Frank Jensen og kulturminister Mette Bock taler for de seje boldkastere og et jubelbrøl lød naturligvis, da de kom ud på balkonen for at modtage folkets hyldest.

- Det har været verdensklassehåndbold, lød det fra talerstolen fra Frank Jensen, mens Mette Bock konstaterede:

- Man behøver ikke at være kulturminister for at se, at I har nogle enormt flotte ben, nogle stærke arme og nogle skarpe hjerner. Men I har også som hold nogle varme hjerter, og det kan vi alle sammen mærke.

Selv om spillerne efter mange timers fejring lignede forvoksede, bagstive konfirmander efter blå mandag, så boblede euforien fortsat under de rødhvide trøjer med guldskrift.

- Jeg står og niver mig selv i armen og tænker, om det er virkeligt, det der foregår. Men det er det, og det er helt vanvittigt, lød det fra playmaker Rasmus Lauge.

Tom for ord

Den følelse kan målvogter Jannick Green godt genkende.

- Man bliver lidt tom for ord. Hold kæft en fuldstændig vanvittig modtagelse. Vi havde forstået, at det var stort, og at folk så vores kampe, men at de møder op en mandag aften på Rådhuspladsen, det er fuldstændig sindssygt, sagde han.

Spillerne lagde ikke skjul på, at måltiderne fra søndag aften og langt hen ad mandag morgen overvejende havde været våde varer.

Der var så mange mennesker, at politiet måtte afspærre H.C. Andersens Boulevard.