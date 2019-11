Fotos: Sælskindsnisser og julemand i færøsk robåd

Knud Fl. Larsen Søndag, 24. november 2019 - 13:11

Allerede inden julemarkedet officielt åbnede lørdag klokken 11, havde mange mennesker fundet vej til Nordatlantisk Hus på havnen i Odense.

Nysgerrighed, hygge, julegaveindkøb, for at se julemanden og få en småkage, for at høre julemusik eller måske for at få det hele med. Der er mange gode grunde til, Nordatlantisk Julemarked er blevet en populær tradition, som markerer, at julen nærmer sig. I år er det syvende gang, at der i Nordatlantisk Hus bliver arrangeret julemarked.

Ellen Andersen med masser af strik. Knud Fl. Larsen

Noget for enhver smag

I de 36 boder fordelt på tre etager er der noget for næsten enhver smag. Håndværk, håndarbejde og design med en eller anden form for tilknytning til de nordatlantiske lande. Der er varer i sælskind, fiskeskind, rensdyrgevir og uld for eksempel. Blandt andre Ellen Svendsen med julenisser, armbånd og meget mere i sælskind. Ellen Andersen med masser af strik.

-Jeg strikker altid, også når vi kører bil, fortæller Ellen Andersen.

Hanne O'Reileys keramik. Knud Fl. Larsen

Hanne O’Reiley arbejder med keramik. Bára Ástvaldsdóttir frembringer islandsk design af forskellig slags.

-De materialer, som jeg bruger til mit tøj, er bæredygtigt. Der er intet, der går til spilde. De stykker tøj, der bliver til overs, når jeg for eksempel har klippet mine kjoler, bliver brugt til at isolere huse med, siger Bára Àstvaldsdottir.

Designer Bára Ástvaldsdóttir med hårbånd. Knud Fl. Larsen

Mary Stisen, der har boet 10 år i Grønland, udstillede malerier med færøske og grønlandske motiver.

Mary Stisen maler både færøske og rønlandske motiver. Knud Fl. Larsen

Flere fotografer viste deres billeder og fotobøger frem. Kisea Bruun var en af dem. Kisea Bruun udgav for nylig to meget fine fotobøger med billeder fra Grønland.

Kisea Bruun til højre fortæller om sine fine fotobøger Knud Fl. Larsen

Musik og sang skal der til

Umiaq Koret var traditionen tro på scenen. Det var Nordatlantisk Kor også. Udendørs spillede Odense Tamburkorps, da julemanden ankom standsmæssigt i en færøsk robåd – hvilket dog peger i retning af, at han har skiftet fartøj undervejs.

I løbet af weekenden har der været cirka 4.500 besøgende i Nordatlantisk Hus.