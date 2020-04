Fotos: Sådan skal en ny bygdeskole se ud

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 03. april 2020 - 09:59

Avannaata Kommunia har netop sendt en ny skole i licitation. Et byggeri der er budgetteret til at koste 20 millioner kroner.

Anlægschef Mogens Holmegård Mortensen oplyser til Sermitsiaq.AG, at skolen som udgangspunkt er beregnet til at huse 40 til 45 elever, men et multiaktivitetsrum kan rumme op til 80 stående personer.

Modul-opbygget

I kommunen krydser man fingre for, at der er en entreprenør, der har lyst til at kaste sig over byggeopgaven i en af de nordligst bebyggede egne i Grønland. Man håber således, at skolen kan stå klar i 2023.

Skolen er opført i en form for moduler med en central ”gade”, der forbinder de forskellige klasseværelser og eksempelvis fysik/kemi-lokale, værksted og naturfagslokale.

I bygden Innaarsuit bor der cirka 160.