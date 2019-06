Fotos: Fregat udfordret af tåge og is

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 20. juni 2019 - 15:04

Et af Søværnets flagskibe – fregatten “Peter Willemoes” – skal fremover med jævne mellemrum indgå i suverænitetshævdelsen i de grønlandske farvande og indgå i SAR-operationer.

En beslutning fra 2016 blev endelig synliggjort, da fregatten onsdag morgen dukkede op af morgentågen og lagde til Atlantkajen i Nuuk Havn.

Sejlads i tåge

Tre dages sejlads i tåge og en SAR-operation gav ekstra kolorit blandt de cirka 130 besætningsmedlemmers rutineprægede arbejdsdage.

- Selv om skibet er spækket med alverdens moderne radarudstyr, så er det en særlig udfordring af sejle i tåge, forklarede kommandørkaptajn Kim Nybo Skjødt, der havde indbudt særlige gæster – heriblandt Kim Kielsen, politimester Bjørn Tegner Bay samt pressen – til en sejltur ind i Godthåbsfjorden.

Under det meste af sejladsen opholdt skibets øverste chef sig på kommandobroen. Sejladsen mellem de mange iskosser er ikke uden fare, idet den knap 140 meter lange fregat ikke er dobbeltskroget og faktisk ikke bygget til arktiske forhold.

- Da jeg tidligere har gjort tjeneste heroppe vil jeg gerne lige sikre mig, at alt går planmæssigt, forklarede skibschefen, der også havde inviteret generalmajor Kim Jesper Jørgensen fra Arktisk Kommando om bord.

De danske fregatter og støtteskibe skal fremover i sommerperioden bistå de tre kendte inspektionsfartøjer i at patruljere rundt i de grønlandske farvande.

Flere missilsystemer

Fregatten er udstyret med flere forskellige missilsystemer, kanoner og torpedoer, der skydes ud af sideskroget. Desuden har den en Seahawk-helikopter om bord.

Tilstedeværelsen i Grønland er et bevis på de øgede sikkerhedspolitiske spændinger, som er opstået i Arktis, da Rusland har oprustet med nye baser i de arktiske områder.

Fregattens tilstedeværelse bekymrer imidlertid ikke Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, der var meget interesseret i at se skibet i funktion.

-Vi skal ikke være bekymret. Vi skal derimod glæde os over, at den er med til at øge sikkerheden for Grønland, fastslog Kim Kielsen over for Sermitsiaq.AG.

Har jagtet pirater

Fregatten har været indsat i Syrien, hvor den fik fragtet farlige krigsgasser ud af det konfliktramte område. Og tidligere var fregatten indsat i jagten på pirater vest for Afrika.

Flyvevåbnet har 10 mand om bord til at håndtere Seahawk-helikopteren og som noget rimeligt nyt er der nu også 10 menige om bord på skibet. 3 kokke, en slagter og en bager sørger for at de sultne går mætte i seng.

I øvrigt er fregatten indrettet på en måde, så den kan operere fra land i 90 dage. Den er eksempelvis selvforsynende, når det gælder drikkevand.

Fire gange 11.000 hestekræfter

Motorrummet er imponerende. Det larmer og det er meget varmt herinde, hvor fire 11.000 HK motorer sørger for fremdriften, der kan nå op på 28 knob. Hver motor har 20 cylindere. Brændstoftankene kan sammenlagt tage 927 kubikmeter fuel og kan ved fornuftig sejlads sejle i cirka 28 dage i træk. Og så var det umuligt at få en beskidt finger i det store maskinrum – alt var pinligt rent.

Kommandobroen er blot en ud af mange helt centrale steder på skibet. Operationsrummet er omgærdet med så stor hemmelighed, at mobiltelefoner og kameraer måtte afleveres, før man blev budt ind i et kæmpe rum med tre lange rækker af siddepladser, hvor skærme i alskens formater prægede vægge og operationsbordene.

Første stolerække styrede våbensystemerne. Anden og tredje række var delt op i helt særlige opgaver, der var delt op i overvågningen af luften, havoverfladen og hvad der foregik under havoverflåden (ubåds-aktivitet, red.). Ja, herfra kan man overvåge aktiviteter, der foregår i en afstand som mellem Aarhus og Hamburg. Uanset om det er dag eller nat.

Åbent Skib

Fredag – på selve nationaldagen – er det muligt for borgerne at komme om bord på skibet, da man holder åbent skib i tidsrummet 13.00 til 16.00. Når sidste Nuuk-borger har forladt skibet stikker fregatten til søs mod Island. Dernæst gælder det en øvelse ud for Norges kyst.

Fregatten “Peter Willemoes” returnerer fra København mod Nuuk den 22. august. Imens vil vi komme til at se støtteskibet “Absalon”, som nok er lige så stor, men langt fra spækket med lige så megen krigsmateriel som fregatten.