Fotos: Om bord på RAL's nye flagskib

Jesper Hansen Fredag, 13. marts 2020 - 14:54

Fra vandlinjen til toppen på Royal Arctic Lines nye flagskib, Tukuma Arctica, er der godt 45 meter. Det svarer til et tretten etagers højhus, så der er meget at se til i disse dage, hvor det grønlandske rederi er i gang med at klargøre skibet til den første tur til Grønland.

Skibet ligger i Grønlandshavnen i Aalborg, mens forberedelserne til det første togt fra Aarhus til Nuuk i april er i gang.

Mangler skohorn

Og der er mange ting, der mangler. Mens Sermitsiaq.AG var på besøg, noterede kaptajn Jens Peter Berthelsen, der skal føre skibet på det første togt til Grønland, at man skal have anskaffet skohorn til mandskabets omklædningsrum.

Kaptajn Jens Peter Berthelsen er netop flyttet ind i sit kontor, der er har direkte forbindelse til kaptajnskahytten. Modsat skrivebordet er der en lille sofagruppe, som kan bruges til småmøder. Jesper Hansen

- Vi mangler også en del udstyr i kabyssen, vi skal have anskaffet grej til motionsrummet – og overalt skal der gøres lidt mere hyggeligt, for det er ikke en opgave for det kinesiske værft, forklarer kaptajnen, mens der strømmer kinesisk musik ud af en højttaler i et af skibets kontrolrum.

Tukuma Arcticas hovedmotor, der er tre etager høj, er fra Man B&W og leverer 17.000 kw, som svarer til cirka 23.000 hestekræfter. Desuden er skibet udstyre med fire mindre motorer, der blandt andet driver bov- og agterthrusterne, som bruges til havnemanøvrer.

Scrubbere sikrer miljøet

Af hensyn til miljøet er skibet udstyret med to såkaldte scrubbere, der kort fortalt vasker udstødningen.

- Der er tale om den nyeste teknologi og en stor investering, som gør, at vi kan leve op til rederiets høje miljøstandarder, forklarer kaptajnen.

Overbygningen på Tukuma Arctica rager godt tretten etager op i luften. Jesper Hanesn

- Rent teknisk er de to scrubbere noget af det, jeg ser mest frem til at skulle arbejde med, fortæller andenmester Simon Nielsen, der fredag havde første arbejdsdag på Tukuma Arctica.

Lodret stævn

Tukuma Arctica ligner ikke rigtig andre skibe, fordi stævnen er lodret.

Under vandlinjen ser skibet normalt ud med bulbstævn, men den lodrette stævn er udformet for at give mindst mulig modstand, når vi sejler mod søen, fortæller Jens Peter Berthelsen.

Den specielle stævnprofil nedsætter brændstofforbruget, når Tukuma Arctica sejler mod bølgerne. Jesper Hansen

- Store bølger sænker normalt skibets fart, men den nye udformning af stævner er med at løse dette problem.

Tukuma Arctica er indregistreret i Aarhus:

- Skibet skal sejle i international fart og derfor er skibet indregistreret i Aarhus. Grønland har ikke hjemtaget den maritime lovgivning, og vi følger derfor danske regler, forklarer Simon Uldum fra Royal Arctic Lines kommunikationsafdeling.