Fotoprojekt gik tæt på livets begyndelse

Melissa Geisler Krogsgaard, Arnanut Søndag, 24. marts 2019 - 09:17

Emilie Binzer, som nogen måske husker fra fotoprojektet ”Moderkroppen”, hvor hun tog billeder af nøgne kvindekroppe for at hylde moderkroppens mangfoldige skønhed, har lavet nyt fotoprojekt, der også involverer mødre.

- Det er især til gravide kystpatienter, der kommet til Nuuk for at føde og derfor må rejse fra familie og venner. Den sidste måned, der ellers skulle have været en sød ventetid, kan blive lidt ensom. For at gøre det lettere for dem har de gravide fået lidt billeder at se på, der viser, hvad der er i vente, forklarer Emilie Binzer.

Fire fødsler

Hun har deltaget ved fire fødsler, og tilfældigvis endte det med en være fødslerne hos en førstegangsfødende, én der fik sit andet barn, én der fik sit tredje barn, og én der fik sit fjerde barn.

- Jeg tror, jeg græd mindst lige så meget som aanaa, der var til stede. Det er en grænseoverskridende oplevelse at deltage, for man kender ikke disse mødre i forvejen, men når man først tør at være med og har fået lov, så er det okay, siger Emilie.

Emilie Binzer udstiller sit fotoprojekt i det Grønlandske Hus i København netop nu. Udstillingen kan ses frem til 5. april.

Billederne kan også ses i det nye nummer af Arnanut, som er i butikkerne netop nu. Få adgang via linket herunder: