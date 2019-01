Fotograf: Jeg blev ramt af spirituelle oplevelser i Grønland

Walter Turnowsky Onsdag, 23. januar 2019 - 13:26

I foråret 2017 udgav den kendte fotograf Henrik Saxgren bogen Ultima Thule. Han havde ved flere lejligheder besøgt bygden Savissivik og var draget på hundeslæde ud med fangerne. Under turene ud i den barske natur oplevede han en ny side af sig selv, skriver han i en kronik i Politiken.

- Selv er jeg ikke-troende og dyrker heller ikke en romantisk forestilling om nogen ur-religion, der er andre religioner overlegen. Og jeg har hverken røgelse eller små klokker i mit hjem. Men jeg har oplevelser i Grønland, som helt klart må kaldes spirituelle. Jeg modtager simpelthen på nogle helt andre frekvenser, end jeg gør i Danmark, skriver han.

Fra Ultima Thule Henrik Saxgren

Og de spirituelle oplevelser kunne være særdeles konkrete.

- Engang boede jeg alene i en hytte i 14 dage, men jeg var på intet tidspunkt i tvivl om, at der også var en anden til stede i hytten. Og det levede jeg fint med. Jeg fandt det hverken ubehageligt eller specielt underligt.

- Under arbejdet med min bog udviklede jeg også en stærk følelse af at være medie.

- At nogen ville vise mig noget.

- At jeg bare skulle sætte mig op på hundeslæden og lade mig føre med.

- At tingene ville komme til mig, hvis jeg undlod at efterstræbe dem.

- I Arktis er det naturen, der sætter betingelserne.

- Hele livet reduceres til et JA eller et NEJ. Vil du med, eller vil du ikke med?

- Det er en meget meditativ måde at være i verden på.

- Og den evne – at være i nuet – er kommet til mig sent i livet, og jeg betragter det som en sjælden gave. Under mit arbejde med bogen havde jeg en fornemmelse af, at jo større fare jeg trodsede og jo flere strabadser jeg overkom, jo mere generøst kvitterede naturen. At den – for enden af en stor udfordring – stillede sig an i sin ypperste pragt, lige foran min linse. Som om der var et overordnet regnskab, der opererede med et universelt princip: Du får ikke mere end det, du giver!