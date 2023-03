Fotograf: Vi grønlændere er heldige

Redaktionen Torsdag, 16. marts 2023 - 15:36

Inuuteq Storch ryster af kulde. Den 34-årige fotograf er netop ankommet fra ørkenvarmen i Dubai til fugtigt, tågede København.

Inuuteq Storch runder København efter at have udstillet på Sharjah Biennalen i Dubai. Thinking Historically in the Present var emnet for årets udstilling.

Det skriver avisen AG.

Netop den grønlandske historie - som Danmark, i vid udstrækning har defineret - er et emne, som optager Inuuteq Storch.

Da jeg møder ham, er han ved at gøre klar til fernisering på Nordatlantens Brygge i København. Her udstiller han en serie fotos fra sin hjemby Sisimiut under titlen Keepers of the Ocean.

De spontane fotos, snapshots fra især unges hverdagsliv i Grønlands næststørste by, har han blandet med næsten hundrede år gamle, opstillede sort-hvide billeder af Grønlands første store fotograf John Møller. Nuuk-fotografen efterlod en skat af 3000 negativer på glasplade.

Jeg vil vide, hvem jeg er

Fotografer udefra – overvejende danskere – har de seneste 150 år dokumenteret livet i Grønland. Fra etnografiprofessor William Thalbitzers enestående sort-hvide fotografier af det oprindelige liv på Grønlands Østkyst for hundrede år siden til Jette Bangs fine portrætter fra 1930’ernes Grønland og frem til nutidens mange naturfotografer og dokumentarister, som drages af Grønland.

