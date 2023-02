Forvirring om frisk grønt til Kuummiut: Borgere raser - uden grund siger direktør

Merete Lindstrøm Fredag, 24. februar 2023 - 15:44

Pilersuisoq Kuummiit (Kuummiuni) kræves straks at genindføre frugt og grønt. Det skriver Siumuts Lars Poulsen blandt andet i en pressemeddelelse, hvor han går i rette med, at Pilersuisoq vil droppe at sælge frisk frugt og grønt i Kuummiut.

Mere end 100 borgere har underskrevet protesten

- Vi forventer, at man lytter straks til befolkningens krav og reagerer, så man fra politisk side ikke behøver at blande sig direkte.

Med pressemeddelelsen er en underskriftsindsamling, hvor mere end 100 af bygdens indbyggere har underskrevet en klage til Pilersuisoq, hvor de kræver at butikskæden genindfører salget af frisk frugt og grønt.

Der er forsyningspligt

Men det er der ingen grund til at bede om, understreger kædedirektør Brian Weuge Chemnitz kædedirektør overfor Sermitsiaq.AG.

- Vi har forsyningpligt, og derfor skal vi altid have basale varer som kartofler, løg og gulerødder i vores sortiment. I Kangia bestiller vi disse varer fra Island med fly, og det gør vi også til Kuummiut, oplyser direktøren.

Prisen for flyfragt lægges i øvrigt ikke på basale varer. Men direktøren erkender, at der kan være forsinkelser på de friske varer.

- Jeg kan dog forstå at vejret har drillet lidt det seneste stykke tid, men vi vil få disse varer til Kuummiut så hurtigt som muligt. Jeg kan kun beklage at butikken i Kuummiut er løbet helt tør - det burde aldrig ske.

Sørg for at det når frem i god behold

Lars Poulsen oplyser til Semitsiaq.AG, at det er købmanden i Kuummiut, der har oplyst, at han ikke længere skulle have frisk frugt og grønt.

Politikeren påpeger også, at selv når der er frisk grønt i butikken i Kuummiut og de andre bygder i området, så er kvaliteten meget svingende på grund af den lange transport, hvor grøntsagerne skiftevis er ude i hård kulde og inde på et varmt lager.

- Det er en politisk beslutning, at befolkningen skal leve sundere og at der skal være forsyning med frisk frugt og grønt i bygderne. Så må man leve op til det og sikre at forsyningerne kan nå frem i spiselig tilstand, slår Lars Poulsen fast.

Et fælles ansvar

Han understreger, at det ansvar skal løftes af Air Greenland, Mittarfeqarfiit og politikkerne i fællesskab.

- KNI havde et overskud på 135 millioner kroner i 2021. Man kunne tage to millioner kroner til at sikre varerforsyningen ved at flyve dem direkte ud til bygderne fra Kulusuk i stedet for at de skal en tur forbi Tasiilaq og ligge på lager i flere dage først.

Af KNI´s årsrapport for 2021 frewmgår det at Pilersuisoq har store økonomiske udfordringer efter regsnkabsskanfalen hvor den tidligere ledelse har opskrevet lagerbeholdnuingen med mange millioner kroner.