Forventning: De fleste i Ilulissat vil blive smittet

Kassaaluk Kristensen Mandag, 10. januar 2022 - 12:51

Der er nu mindst 600 smittede i Ilulissat, og sundhedsvæsenet formoder, at der er langt over 1.000 smittede i byen.

Det melder sundhedsregionen Avannaa på sin Facebookside.

Overfor Sermitsiaq.AG forklarer regionslæge Peter Vedsted, at der er en formodning om, at de fleste i Ilulissat vil blive smittet med coronavirus de næste par uger.

- Der er meget smitte lige nu. Vi har en positivprocent på over 40 procent for tiden. Så stort set alle må betragtes som værende smittet, i en eller anden udstrækning. Derfor må befolkningen agere efter, de kan være smittede og være særligt forsigtige hvis de skal besøge nogen eller rejse, siger Peter Vedsted til Sermitsiaq.AG.

Ingen alvorligt syge

Regionslægen fortæller, at langt de fleste smittede oplever symptomer som minder om let forkølelse. Der er ingen indlagte i Ilulissat på nuværende tidspunkt, og de smittede kan klare sig ved at være i isolation hjemme.

- Vi har rigtig mange smittede i byen. Men ingen af dem har alvorlige forløb. Det ser vi som et godt tegn, og formoder, at smitten klinger af om et par uger. Det har vi tidligere set i Upernavik, siger Peter Vedsted.

Alle centrale funktioner i byen, som politiet, sundhedsvæsenet og lønbetaling samt butikker og institutioner fungerer endnu. Og for at samfundet fortsat kan køre, så opfordrer regionslægen borgerne om fortsat at passe på.

- Alle, der har symptomer bør blive hjemme. Man skal jo absolut ikke testes. Men hvis du har symptomer, så har du formentlig corona. Alle bliver formentlig smittet på et tidspunkt, men vi skal helst undgå at smitten eksploderer på en gang, siger Peter Vedsted.

84 procent af borgerne over 12 år i Ilulissat har allerede modtaget anden vaccine og hver tredje borger har fået et boosterstik.