Forventeligt: Stort fald af internationale flypassagerer

Redaktionen Lørdag, 30. maj 2020 - 13:15

Rejseforbuddet grundet covid-19 har bevirket, at internationale flypassagerer til landets seks atlantlufthavne er styrtdykket i april-måned. Det er et forventeligt fald, da landet har været lukket for al unødig indrejse siden den 20. marts 2020.

Grønlands Statistik

Et opgør viser, at antallet af passagerer med rutefly fra de seks udenrigslufthavne i Grønland de første fire måneder i 2020 er faldet med 41,9 procent i forhold til året før. Det er et fald på 8.020 passagerer fra januar til april i forhold til året før.

- Dette skyldes særligt rejseforbuddets indførelse i marts måned, hvor der var 2.166 færre passagerer i forhold til året før. I april måned var der 6.399 færre passagerer i forhold til året før, skriver Grønlands Statistik på deres hjemmeside.

Grønlands Statistik

Landet åbnes langsomt igen, hvor første fase startes den 15. juni, hvor højst 600 passagerer kan flyve ind til landet. Alle passagerer, der rejser ind til Grønland skal testes to dage før indrejse, og skal testes igen fem dage efter ankomst. Indrejsende skal være i karantæne op til en negativ test af covid-19.

LÆS OGSÅ: 15. juni begynder genåbning af atlantflyvning

Air Greenland er som så mange andre virksomheder hårdt ramt af konsekvenser af coronakrisen. Torsdag meddelte Air Greenland, at i alt 60 medarbejdere er blevet afskediget.