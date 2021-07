Forvarringsdømte: Flere brud på regler

Thomas Munk Veirum Torsdag, 01. juli 2021 - 11:56

Kriminalforsorgen har ikke overholdt proceduren med at høre Rigsadvokaten og Grønlands Politi, når en forvaringsdømt skulle have udgang fra en af landets anstalter.

Det fremgår af et brev fra Justitsministeriet til Folketingets Grønlandsudvalg.

Udgangene var ledsagede, men Rigsadvokaten finder den praksis sikkerhedsmæssigt betænkelig, fordi der er tale om personer, som er blevet fundet så farlige for deres omgivelser, at det har været nødvendigt at idømme dem forvaring.

LÆS OGSÅ: Kriminalforsorgen brød procedure for forvaringsdømte

Sagen var først oppe at vende i efteråret, hvor det kom frem, at Kriminalforsorgen i mindst 41 tilfælde af såkaldte særudgange for forvaringsdømte fra den lukkede anstalt i Nuuk havde brudt proceduren.

Nu viser en ny redegørelse, at den samme forkerte praksis også er blevet brugt i andre anstalter.

Gudstjeneste, fisketure og træning

Politiet og Rigsadvokaten skal orientered og høres, hvis en forvaringsdømt skal på udgang, og det er ikke sket, da udgangene er blevet set som transporter i stedet for udgange af Kriminalforsorgen.

Hvad er forvaring Ifølge Kriminallov for Grønland kan forvaring på ubestemt tid anvendes, hvis: 1) gerningsmanden findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, trusler, voldtægt eller anden alvorlig seksualforbrydelse eller brandstiftelse eller i forsøg på en af de nævnte forbrydelser. 2) den pågældende udgør en fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og 3) anvendelse af forvaring er nødvendig for at forebygge denne fare.

Udgangene blev brugt med henblik på aktiviteter uden for anstalten, herunder gudstjeneste, indkøbsture, fisketure og forskellige former for fysisk træning.

Det er ting, som forvaringsdømte, der afsoner i Danmark, har adgang til i selve fængslet, men som ikke tilbydes i de grønlandske anstalter.

- Kriminalforsorgen i Grønland har oplyst, at man ikke er bekendt med, at der skulle være sket udgangsmisbrug i forbindelse med de ledsagede udgange, der er omfattet af den beskrevne praksis, skriver Justitsministeriet til Grønlandsudvalget.

Ikke bekendt med misbrug

Justitsministeriet har påpeget overfor Direktoratet for Kriminalforsorgen, at direktoratet burde have reageret langt hurtigere reageret på en henvendelse fra Rigsadvokaten om problemstillingen. Direktoratet beklager også regelbruddet.

Kriminalforsorgen i Grønland oplyser til Justitsministeriet, at man ikke er bekendt med, at der skulle være sket udgangsmisbrug i forbindelse med de ledsagede udgange, der er omfattet af den beskrevne praksis.