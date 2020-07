Forvaringsdømte retur til Herstedvester

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 20. juli 2020 - 15:57

Ifølge fagfolk, som Politiken har talt med, er forholdene i den nye anstalt i Nuuk ”fuldstændig håbløse”.

Det kan være forklaringen på, at to ud af otte forvaringsdømte, der har takket ja til at lade sig overføre fra Herstedvester senere har fortrudt, hvilket er muligt inden for en periode af seks måneder.

Ud over de otte er der ifølge Politikens oplysninger 17 forvaringsdømte, der ikke har taget imod tilbuddet om at lade sig overføre til Nuuk.

Svømmer i hash

Koordinator for bistandsværgerne for de grønlandske forvaringsdømte Susanne Jensen fra Det Grønlandske Hus forklarer, hvor for de to ønsker at vende tilbage:

- De (personalet i Nuuk, red.) kan ikke give dem den behandling, de har brug for. De svømmer i hash. Jeg har sendt nogle hjem (fra Herstedvester til Nuuk, red.), og man græder tre uger efter, for der kan du sgu ikke forstå, hvad de siger, når de ringer, fordi det er fuldstændig tåget. Det er spild af alles arbejde, og det er også synd for dem«, siger hun til Politiken og henviser samtidig til manglen på uddannet personale.

Direktør afviser

Direktør for Kriminalforsorgen i Grønland, Naaja H. Nathanielsen oplyser til avisen, at hun ikke kan genkende påstanden om, at forholdene er kaotiske.

- Tværtimod er forekomsten af vold og trusler meget lav i grønlandske anstalter i forhold til andre lande, skriver direktøren i en mail til avisen. Hun kan desuden ikke genkende billedet af, at ”anstalten svømmer i hash”.