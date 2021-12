Fortsat ustabil forsyning – hæv kontanter siger politiet

Merete Lindstrøm Onsdag, 01. december 2021 - 13:30

Strømmen er fortsat ustabil i Nuuk, og der prioriteres el til Sundhedsvæsnet, telefoni og fødevaresikkerhed.

Borgerne opfordres til at hæve kontanter, i tilfælde af at det ikke er muligt at betale med dankort. Det skriver Grønlands Politi på Facebook.

- Vi er stadig i en ekstraordinær situation i forbindelse med elforsyningen til Nuuk. I øjeblikket er Nuuk forsynet med el fra vandkraftværket, men linjen er ustabil. Vi fejlsøger linjen til vandkraftværket og er i gang med at kombinere det med vores dieselkraftværket for at få en mere robust elforsyning, som ikke så er direkte afhængig af transmissionslinjen til vandkraftværket.

Grønlands Politi melder løbende information ud om situationen her på Facebook i samarbejde med andre myndigheder og virksomheder med samfundskritiske funktioner.