Fortsat usikkerhed om svensk regering

Ritzau Mandag, 14. januar 2019 - 09:55

Efter fire måneders forhandlinger er der fortsat usikkerhed om en kommende svenske regering. Fredg så det ellers ud, som om der var sket et gennembrud, da Socialdemokraternes leder Stefan Lögven sikrede sig opbakning fra to borgerlige partier til at danne en regering med Miljøpartiet.

Men Vänsterpartiet vil ikke lade Stefan Löfven, blive statsminister, som situationen ser ud lige nu.

Det meddeler Vänsterpartiets leder, Jonas Sjöstedt, mandag på et pressemøde. Og Löfven er afhængig af deres stemmer for at sikre sige et flertal.

Jonas Sjösted understreger, at partiet ønsker Löfven som statsminister.

Men han tilføjer, at "vi ikke er der endnu" i forhold til at nå frem til en tilfredsstillende regeringsaftale.

Vänsterpartiet kan spænde ben for Löfven, hvis partiet stemmer imod ham.

Hvis Vänsterpartiet stemmer for ham - eller stemmer blankt - ser Löfven ud til at være klar til endnu en periode som statsminister.

Ved mandagens pressemøde understreger Jonas Sjöstedt blandt andet, at han ikke er tilfreds med, at der i aftaleudkastet lægges op til, at Vänsterpartiet skal udelukkes fra politisk indflydelse.

Derfor ønsker han at forhandle med Löfven de næste dage.

- Det er urimeligt at kræve vores mandat og samtidig stille os uden for indflydelse, siger Jonas Sjöstedt.

Han kommer ikke nærmere ind på, hvad der skal ændres i aftalen, før Vänsterpartiet kan acceptere Löfven som leder af en ny regering.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet og Liberalerna meddelte fredag, at de var nået til enighed om et udkast til en regeringsaftale.

Over weekenden har Miljöpartiet, Centerpartiet og Liberalerna meddelt, at de har sikret sig den interne opbakning til aftalen.

De seneste dages udvikling kommer efter over fire måneders forhandlinger.

Sverige gik til valg 9. september.

Her blev Socialdemokraterna det største parti, Moderaterna næststørst og Sverigedemokraterna (SD) nummer tre.

Ingen af partierne har ønsket at samarbejde med det indvandringskritiske SD.

Samtidig har både Socialdemokraternas Löfven og Moderaternas leder, Ulf Kristersson, sagt, at de ønsker at være den næste regeringsleder.