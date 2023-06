Fortsat strid om fiskekvoter: Sigguk retter hård kritik af Naalakkersuisut

Redaktion Fredag, 23. juni 2023 - 10:00

Naalakkersuisut har skabt krisestemning i fiskerierhvervet efter beslutningen om at give selvstyrets eget selskab Royal Greenland de nye omdiskuterede udenskærs kvoter på torsk og rødfisk ved Østgrønland i år.

Sigguk A/S er et af de selskaber, der er meget utilfredse med afgørelsen. Selskabets chef, Frants Heilmann, kritiserer Naalakkersuisut for den 2. juni at have tildelt Royal Greenland en kvote på 5.515 tons torsk og 406 tons rødfisk.

- Vores ansøgning var meget, meget bedre end Royal Greenlands. Royal Greenland skal først til at bygge en fabrik i Tasiilaq. I vores ansøgning om at få kvoterne, har vi skrevet, at vi ønsker at samarbejde med Arctic Prime Fisheries, fordi de i forvejen har en fabrik i Kuummiut.

- Det betyder, at vi kunne starte samarbejdet i morgen. Vi var klar til at starte indhandling i Tasiilaq og transportere fiskene til bearbejdning på fabrikken i Kummiut i morgen, siger direktør og medejer i Sigguk A/S, Frans Heilmann til Sermitsiaq.

Sigguk A/S søgte om at få kvoterne, som selskabet ville fiske med Polar Nanoq og Polar Princess.

Otte ansøgninger

Naalakkersuisit fik otte ansøgninger, skriver Departementet for Fiskeri og Fangst til ansøgerne. To af ansøgerne levede ikke op til kravene i udbudsmaterialet. De øvrige seks ansøgere blev vurderet efter i, hvor høj grad de opfyldte udbudsmaterialer med hensyn til planer for indhandling, produktion og forarbejdning, kvotegrundlag og forarbejdning.

