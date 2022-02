Fortsat stigende smittetryk – 13 indlagte

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 02. februar 2022 - 16:20

Stadig over halvdelen af PCR-tets der er foretaget det seneste døgn er positive for Covid-19. Således er 54 procent af i alt 192 PCR-tests positive.

Det er første gang, at landslægeembedet opdaterer tallene på indlagte, uden at offentliggøre antal smittede det seneste døgn. Embedet forklarer, at smittetal fremover ikke vil blive opdateret, da det ikke giver et realistisk billede af smittespredningen.

- Da indikationerne for at foretage en PCR-tests er ændrede – og antallet af udførte PCR-tests på landsplan er faldende, giver det ikke længere et generelt billede af smittespredningen i Grønland. Den detaljerede opgørelse af PCR-påviste smittede fordelt på de enkelte regioner og byer fremlægges derfor ikke, skriver landslægeembedet.

Antal indlagte er vigtige

Landslægeembedet forklarer, at den generelle påvirkning af Covid-19 smitte i samfundet og antallet af indlagte giver et mere realistisk billede af situationen, og at dette fremover vil blive opdateret på dagligt.

- Status i dag klokken 14, er at indlæggelsestallet er steget fra 11 til 13 indlagte patienter med Covid-19 i hele landet. Syv er indlagte i Nuuk, to i Qaqortoq, en i Ilulissat, en i Sisimiut, en i Uummannaq og en i Paamiut, skriver landslægeembedet.

Af de indlagte er tre indlagt med Covid-19 som den primære årsag til indlæggelsen. Fire patienter er indlagte, hvor Covid-19-smitten har en indflydelse på et sygdomsforløb, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen. Seks er indlagte af andre grunde, hvor Covid-19 smitten ikke har en indflydelse på indlæggelsen.

Landslægeembedet oplyser, at de to børn, som var indlagt på intensiv afdeling med formodede senfølgesymptomer efter tidligere Covid-19-sygdom nu er udskrevet.