Fortsat kønsulighed på lederposterne

Redaktionen Lørdag, 26. november 2022 - 10:32

Kvinders repræsentation på det grønlandske arbejdsmarked kræver opmærksomhed. Der er stadig ulige vilkår mellem mænd og kvinder indenfor ledelse i de grønlandske organisationer, og der brug for større sprogliggørelse om kønsuligheden, så debatten åbner for nye handlemuligheder.

Det belyser den nye rapport »Henter du kaffen?« – En analyse af køns(u)lighed i grønlandske organisationer, der er bestilt og finansieret af Grønlands Ligestillingsråd og Grønlands Forskningsråd.

Det er ti år siden, der sidst blev lavet lignende forskning indenfor ulighed i virksomheder, og formålet med den nye rapport er at belyse mulige årsager til ligestillingsproblematikker i grønlandske organisationer – og det er noget, Grønlands Ligestillingsråd længe gerne har ville afklare, fortæller formand for Grønlands Ligestillingsråd, Kathrine Bødker.

– Spørgsmålene er, om udfordringerne ligger i det uformelle glasloft, der sorterer kvinderne fra i toppen af erhvervslivet, men også om vaner. Og vaner er svære at ændre på.

– De vaner, jeg taler ind til, er, at det er menneskeligt at ansætte nogen, der ligner os selv. Hvis vi ikke sætter ord på, at det er et problem, så vælger vi, helt naturligt og nogle gange ubevidst, en kandidat, der ligner os selv, fortæller formand for Grønlands Ligestillingsråd, Kathrine Bødker.

