Vi skal fortsat holde nallerne fra havterneæg

Havterner må ifølge lovgivningen ikke forstyrres, og nyere tællinger viser, at bestanden er nedadgående.

Der er derfor ingen udsigt til, at borgere kan indsamle havterneæg under æglægningsperioden, da bestanden stadig ikke må forstyrres. Det gælder både tilladelse af begrænset indsamling og åbning af indsamling uden begrænsninger, lyder det i et svar på et paragraf 37 spørgsmål.

- Tilladelse til forsvarlig og bæredygtig indsamling af havterneæg på Kitsissunnguit, vil kræve, at havternebestanden indgår i et moniteringsprogram, der skal registrere effekten af æggeindsamlingen, skriver Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst Karl Tobiassen (S) i sit svar til Kristian Jeremiassen (IA), som har spurgt til reglerne.

Karl Tobiassen uddyber, at naturinstituttet ikke har etableret et monitoreringsprogram for havterner på Kitsissunnguit eller andre steder i Grønland.

Dyre æg

Havternernes æg er kommet i fokus igen efter to personer er blevet sigtet for at have forstyrret fuglene og indsamlet i alt 103 æg. Personerne er bogstaveligt talt taget med hænderne i rederne, og sagen skal for retten, hvor gerningsmændene, hvis de bliver dømt, kan forvente en bøde op mod 103.000 kroner.

Fangsten har skabt røre blandt befolkningen, der sætter spørgsmålstegn ved fredning af havterner og konfiskation samt destruktion af æggene.

Havterner har været fredet i Kitsissunnguit siden 2002.

Ræve forstyrrer fuglene

Karl Tobiassen bekræfter i sit paragraf 37-svar, at ræve er et problem i forhold til at holde havternebestanden på et stabilt niveau. Rævene spiser af æggene under æglægningsperioden.

Kristian Jeremiassen spørger, om Naalakkersuisut har planer om at indsætte vagter ekstraordinært ved Kitsissunnguit, så fuglene kan ruge i fred.

- Departementet for miljø og natur søgte for år siden i samarbejde med Kommune Qeqertalik midler hos forskellige fonde med henblik på midlertidigt at ansætte fangere som vagter på øerne i æglægningsperioden. Men der var ingen fonde, der ville finansiere forsøget med vagtordning, skriver naalakkersuisoq.

Grønlands Fiskerilicenskontrol holder dog skarpt øje med forstyrrende ræve. Departementet oplyser, jagtbetjente har været på øerne med rifler med blandet succes.

- Hvis man vil sikre sig mod ræve inden havternerne lægger æg, afhænger det meget af, hvor tilgængelige øerne er i forhold til havis og sne på øerne, lyder det.

Departementet oplyser endvidere, at man har forsøgt sig med 15 til 20 rævefælder i Kitsissunnguit for omkring fem år siden, men at forsøget var uden succes.