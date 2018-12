Fortsat højt antal sager om overgreb på børn

Redaktionen Torsdag, 27. december 2018 - 15:04

Mens antallet af sager generelt falder hos Grønlands Politi, så gælder det ikke sager om overgreb på børn.

Det skriver avisen AG.

Indtil midten af december af i år har der været 66 sager om overgreb på børn. Politimester Bjørn Tegner Bay mener, at det kan være et tegn på, at befolkningen er blevet mere opmærksom på problemet.

- På sin vis er det positivt, at der er så mange anmeldelser, for det er tegn på, at vi er ved at bryde tabuet. Altså at det ikke nødvendigvis betyder flere overgreb, men at folk er bedre til at anmelde dem, siger han til AG.

Fra efteråret i år og videre i 2019 vil politiet afsætte flere ressourcer på sager om overgreb mod børn, oplyser politimesteren.

Der er dog store regionale forskelle på antallet af sager om overgreb. Læs hvordan politimesteren bedømmer dette i avisen AG: